Lista Uefa: Gattuso inserisce Ghoulam dopo le cessioni di Malcuit e Llorente

Faouzi Ghoulam è stato inserito da Gattuso in lista Uefa in vista della ripresa dell'Europa League. Il terzino algerino è stato scelto dall'allenatore del Napoli dopo le cessioni di Malcuit e Llorente che dunque hanno liberato due posti. L'ex Saint-Etienne potrebbe tornare utile contro il Granada, anche se sta giocando sempre meno. In campionato poche presenze per lui che paga ancora il doppio infortunio che lo ha penalizzato due anni fa. Lo scrive il Corriere dello Sport.