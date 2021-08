LIVE - Primavera, Bologna-Napoli 1-2 (9' Raimondo, 35' Ambrosino, 45' Spavone): soffrono gli azzurrini!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

88' - Tutti a saltare per il Bologna su una punizione laterale, ultimi tentativi per i rossoblù

86' - Contropiede del Bologna, ma poi Sigurpalsson si allarga troppo rallentando l'azione ed il tiro di Painanen termina alle stelle

84' - Risponde il Napoli con una percussione un tiro di Pesce, che viene allungato in angolo

82' - Occasione per il Bologna con Cavina che si libera dopo un'azione confusa, ma il tiro termina alto

79' - Il Bologna non trova varchi ed il Napoli grazie ai nuovi davanti riesce ogni tanto a respirare

76' - Crampi anche per Costanzo, Napoli in difficoltà in questo finale

74' - Altri due cambi: Pontillo e Pesce al posto di Ambrosino e Barba

72' - Gioco fermo, crampi per Ambrosino

70' - Si rivede il Napoli, ma De Pasquale manca il cross colpendo male

67' - Cross per Raimondi, ma la punta del Bologna non arriva sul pallone

65' - Doppio cambio nel Napoli: dentro Flora e De Pasquale, fuori Spavone e Marranzino

63' - Buona uscita di Idasiak, azzurri che gestiscono bene per ora le palle alte

60' - Buona chiusura di Hysaj, il Napoli non concede grandi varchi al Bologna

57' - Ancora Napoli: Di Dona sfonda sull'out destro, Bologna impreparato al centro ma si salva per due volte con chiusure in extremis

55' - Spazio per il Napoli, ma il tiro di Marranzino termina alto con diversi compagni in area

53' - Ambrosino giù in area, l'arbitro fa proseguire, sulla ripartenza giallo per Spavone per trattenuta

51' - Spinge il Bologna, Pietrelli però porta a casa solo calcio d'angolo

49' - Fuori Iaccarino per infortunio, Frustalupi lancia al suo posto Gioielli

47' - Bologna ad un niente dal gol: tiro dal limite che colpisce la traversa, il pallone rimbalza probabilmente sulla linea bianca e l'arbitro fa proseguire tra le proteste.

15.33 - INIZIATA LA RIPRESA!

15.30 - Squadre in campo per la ripresa, subito due cambi nel Bologna

15.17 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - GOOOOOLLL! IL NAPOLI LA RIBALTA CON SPAVONE! Ambrosino ancora protagonista: entra in area da destra e scarica all'indietro su Spavone, che di prima intenzione col destro chirurgico batte Bagnolini!

44' - Rasoiata di Marranzino dopo un batti e ribatti nell'area del Bologna: Bagnolini in tuffo blocca.

43' - Bologna pericoloso con Pagliuca, che viene pescato in area ma non trova la porta.

41' - Annan rifila un calcetto ad Ambrosino a palla lontana. Proteste degli azzurrini, ma nessun provvedimento dall'arbitro.

38' - Scucchiaiata in area per Raimondo, che commette fallo in attacco. Possesso al Napoli.

35' - GOOOLL! IL NAPOLI PAREGGIA CON AMBROSINO! Ambrosino si presenta dal dischetto e non sbaglia: l'attaccante azzurro calcia di potenza e batte Bagnolini!

34' - Calcio di rigore per il Napoli! Ambrosino viene steso Motolese in area e guadagna il penalty!

34' - Tocco in profondità per D'Agostino, che elude l'intervento del portiere e mette al centro per Marranzino. Khailoti anticipa l'azzurro.

32' - Palo del Napoli! Prima vera occasione per gli azzurrini: sugli sviluppi del corner Barba devia di testa e spedisce la sfera sul legno alla destra del portiere!

31' - Parte col destro Ambrosino dal calcio di punizione dal limite: la barriera salta e devia in angolo.

29' - Fiammata del Napoli. Lancio per Marranzino, che va in progressione: fallo tattico di Khailoti, che si becca il giallo.

27' - Ambrosino scarica su Marranzino, che ci prova dalla lunghissima distanza: nessun pericolo per il Bologna.

24' - Acampa viene toccato duro e resta a terra: nulla di grave per l'azzurrino che poi si rialza.

21' - Il Napoli ora prova a far girare il pallone e ad attaccare, senza però grandi idee.

17' - Destro da fuori di Rocchi: il capitano del Bologna non inquadra la porta difesa da Idasiak.

14' - D'Agostino si mette in proprio: riceve sulla destra, converge sul mancino e calcia a giro. Palla lontana dallo specchio della porta.

11' - Scucchiaiata al centro per Raimondo: l'attaccante del Bologna tenta il tiro in acrobazia, ma colpisce male e Idasiak blocca.

9' - GOL DEL BOLOGNA! I felsinei passano con Raimondo: Rocchi lo serve in profondità e il centravanti rossoblù salta Idasiak in uscita col petto e deposita in rete!

8' - Il Napoli mette la testa avanti. Ambrosino riceve, ma viene chiuso bene da Casadei. Calcio d'angolo.

5' - Fase di studio per ora. La gara non è cominciata ad alta intensità.

3' - Annan scende sulla fascia e fa partire il cross: nessun compagno si fa trovare pronto in area.

14.30 - Partiti! Inizia il match!

14.15 - FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-1-2): Bagnolini; Arnofoli, Petrelli, Motolese, Annan; Casadei, Khailoti, Urbanski; Pagliuca; Raimondo, Rocchi.

A disposizione: Petre, Franzini, Cavina, Stivanello, Corazza, Cossalter, Sigurpalsson, Pietrelli, Bartha, Paananen, Corsi. Allenatore: Vigiani.

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Spavone, Iaccarino, Acampa; Marranzino, D'Agostino; Ambrosino.

A disposizione: Pinto, Gioielli, De Pasquale, Pesce, Flora, Pontillo, Spedalieri, Rossi, Giannini. Allenatore: Frustalupi.

CONVOCATI - I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Costanzo, D’Agostino, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marranzino, Pesce, Pinto, Pontillo, Rossi, Spavone, Spedalieri.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli, prima giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION! Dopo la promozione dello scorso anno, gli azzurrini di Nicolò Frustalupi sono chiamati a mantenere la categoria e per farlo vorranno cominciare col piede giusto al Centro Tecnico Galli di Bologna.