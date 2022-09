LIVE - Primavera, Napoli-Liverpool 1-2 (28' Doak, 59' Iaccarino, 67' Cannonier): i Reds passano di nuovo!

Il Napoli Primavera esordirà in Youth League affrontando il Liverpool presso il centro sportivo di Cercola alle ore 14.



73' - Altro doppio cambio per il Napoli: fuori D'Avino e Gioielli, dentro Barba e Acampa.

69' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Iaccarino e Russo, dentro Spavone e Lettera. Sostituzione anche per il Liverpool: Cannonier fa posto a Koumas.

67' - GOL DEL LIVERPOOL! Di nuovo avanti i Reds, ancora una volta con un Doak immarcabile, stavolta a fare da assist-man: il numero 7 sfonda sulla corsia di destra, supera Giannini e mette al centro per Cannonier: appoggio facile facile in rete per il 2-1 Liverpool!

62' - Il Napoli si fa vedere di nuovo davanti. Gioielli apparecchia la tacola per Russo, che dal limite però spara alto sopra la traversa.

59' - GOOOOOLLLL NAAAPOOOLIII! Iaccarino si presenta sul dischetto del rigore e rimane freddo: penalty trasformato e 1-1!

58' - Calcio di rigore per il Napoli!

57' - Occasione Napoli! Lancio lungo per Pesce, che si ritrova a tu per tu col portiere e gli spara addosso col destro. Sul corner seguente colpo di testa di Lamine e palla che termina alta sopra la traversa.

54' - Tentativo di Pesce dopo una punizione battuta da Russo: Davies respinge la conclusione del numero 9 azzurro

49' - Si fa vedere subito il Liverpool: Mabaya pesca McConnell in area, la cui girata non trova la porta.

15:04 - RIPARTITI! Inizia la ripresa!

14.49 - FINE PRIMO TEMPO! Azzurrini che hanno fatto grandissima fatica, non riuscendo mai a proporsi con qualità ma lanciando lungo senza molto senso. Divario netto tra le squadre e da salvare finora Iaccarino, il migliore senza dubbio, il neo-entrato Lamine e pochissimi altri.

45' - Quattro di recupero

43' - Azione infinita dei reds, Napoli che gira a vuoto senza trovare mai i tempi della pressione

39' - Liverpool raccolto, linea alta e grande compattezza, scatenandosi poi in transizione. Napoli che fatica a farsi vedere nell'altra metà campo

36' - Ancora Liverpool che sfonda sulla destra, palla al centro per Cannonier che calcia male

33' - Linea altissima del Liverpool, azzurrini costantemente in fuorgioco

30' - Esce Di Dona, dentro Lamine

28' - GOL DEL LIVERPOOL! Tutto facile per Doak, Nosegbe non esce e viene infilato all'ultimo nel tentativo di chiudere il tiro

25' - Cooling break molto atteso, il caldo si fa sentire ed i ritmi non decollano

22' - Ammonito il capitano Quansah per una spinta gratuita su Russo dopo una segnalazione di fuorigoco

20' - Un dribbling di troppo per Cannonier e D'Avino riesce a chiudere in angolo, ma il Napoli ora soffre

17' - Ancora un'azione insistita degli inglesi, ma il pallone al centro non trova fortuna e la difesa libera

14' - Cresce il Liverpool che inizia ad arrivare sul fondo con continuità, tiene per ora la linea partenopea

11' - Prima vera occasione con Kone Doherty che da due passi si trova la palla del vantaggio, ma Turi di piede copre la porta

9' - Punizione laterale per il Liverpool, salgono tutti i saltatori ma l'esecuzione è sballata

6' - Ottimo filtrante per Pesce che però si fa chiudere dall'ultimo uomo dei reds

3' - Primi minuti di possesso del Napoli, ma che non trova spazi e Liverpool pronto a ripartire in velocità

14.01 - INIZIATA LA GARA!

13.57 - Squadre in campo. Formazione sperimentale per Frustalupi che non può schierare neanche gli azzurrini che non sono da due anni nelle giovanili del club

13.45 - NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Pontillo, Nosegbe, D’Avino; Di Dona, Gioielli, Iaccarino, Giannini; De Pasquale, Russo; Pesce. All. Frustalupi

I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, D'Avino, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lamine, Lettera, Lorusso, Marranzino, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Russo, Spavone, Turi.