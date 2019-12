LIVE - Youth League, Napoli-Genk 0-0: si parte!

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

4' - Confermato il cambio di modulo per il Napoli, schierato col 4-3-3 con Vianni unica punta supportato da Vrakas a destra e Cioffi a sinistra.

3' - Prima potenziale chance per il Napoli: azione manovrata sulla sinistra, Vianni ha lanciato in area Cioffi il cui tiro sul primo palo è stato deviato in corner. Dalla bandierina tentativo di Vrakas e palla sull'esterno della rete.

13.00 - Partiti! Comincia Napoli-Genk di Youth League! Calcio d'inizio affidato agli azzurrini.

12.55 - Pochi minuti e avrà inizio la partita con le due formazioni pronte ad entrare in campo.

12.30 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Daniele; Potenza, Senese, D'Onofrio, Zanon; Virgilio, Esposito, D'Amato; Vrakas, Vianni, Cioffi. A disp.: Maione, Manzi, Marrazzo, Labriola, Cavallo, Sgarbi, Mancino. All.: Baronio.

GENK (4-3-3): Leysen; Vandermeulen, Adewoye, Lambrix, Leliendal; Sierra, Didden, Saibari; Oyen, Cuypers, Nemeth. A disp.: Bastiaens, Chambaere, Van Rosmaelen, Geusens, Leyssens, Dwomoh, Boujemaoui. All.: Van Dessel.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genk, ultima giornata della fase a gironi di Youth League. Un punto in classifica per gli azzurrini, già eliminati, che cercano la prima vittoria europea e cercheranno di conquistare la prima vittoria europea anche per riscattare, in parte, le ultime goleade. I belgi sono terzi a sette punti e all'andata si sono imposti col punteggio di 3 a 1.

I convocati di Baronio: Cavallo, Cioffi, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Labriola, Maione, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Zanon.

- Il cammino degli azzurrini -

Prima giornata: Napoli-Liverpool 1-1 (Mancino)

Seconda giornata: Genk-Napoli 3-1 (Gaetano)

Terza giornata: Salisburgo-Napoli 7-2 (Costanzo, Vrikkis rig.)

Quarta giornata: Napoli-Salisburgo 1-5 (Gaetano)

Quinta giornata: Liverpool-Napoli 7-0

- La classifica del Girone E: Liverpool 10, Salisburgo 10, Genk 7, Napoli 1.