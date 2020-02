Liverani a Sky: "Col cambio di Mertens sono rimasti solo due mediani e li abbiamo allungati"

L'allenatore del Lecce Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la vittoria contro il Napoli: "Il Napoli ha fatto una buona mezz'ora, poi il calcio è fatto di episodi, siamo stati bravi a soffrire e noi alla prima occasione abbiamo fatto gol. Il cambio fatto dal Napoli ha portato all'1-1, ma li ha portati ad allungarsi e non riuscivano ad accorciare nelle posizioni tra le linee da li col palleggio ne abbiamo approfittato col 2-1 dal portiere, una giocata eccezionale. Noi ci proviamo sempre dal basso, quando è possibile bisogna sfruttarlo.

Futuro a Napoli? Avere attestati di stima è importante, un orgoglio, faccio questo da sempre e so come vanno le cose. Nel momento migliore c'è tanto intorno, poi di meno, ma parlarne oggi... è un qualcosa di lontano. L'obiettivo principale è completare il triennio con un miracolo come la salvezza, poi il tempo ci dirà altro"