Lobotka ci ha spiegato perché il Napoli non può restare fuori dall'Europa

Stanislav Lobotka è, finalmente, un nuovo giocatore del Napoli. L'ufficialità è arrivata nella giornata, e con essa anche le prime parole dell'ormai ex centrocampista del Celta. Dichiarazioni interessanti, quelle dello slovacco, che lasciano trapelare come un aspetto abbia spinto Lobotka a scegliere la soluzione partenopea.

MOTIVAZIONE EUROPEA - "Il Napoli partecipa ogni anno a competizioni europee e da questo punto di vista vedo un passo importante in avanti per la mia carriera". Non ci gira attorno lo slovacco, parlando di una di quelle peculiarità che lo hanno spinto all'ombra del Vesuvio: la possibilità di giocare in Europa rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale quando si sceglie di indossare la maglia azzurra. Non è un unicum, questo è chiaro: la forza del Napoli negli ultimi anni è stata proprio la continuità in ambito europeo, chiave di lettura decisiva anche in altre trattative.

IMPORTANZA EUROPEA - Proprio le dichiarazioni di Lobotka devono essere un monito importante in vista del prosieguo della stagione. Anche il sesto posto (o il settimo, se chi vince la Coppa Italia è già qualificato all'Europa), non può essere assolutamente snobbato. Il Napoli sarà chiamato, proprio la prossima estate, a rifondare tutta la rosa, ed è chiaro che - come Lobotka - anche per altri giocatori l'attrattiva europea potrebbe risultare fondamentale nella scelta di sposare il progetto partenopeo a discapito di altre offerte di pari livello da tutta Europa.