Lukaku si raffredda! Il Chelsea non apre al prestito e spunta un'altra pista

Tra i nomi valutati dal Napoli per l'attacco c'è sicuramente Romelu Lukaku, un pallino di Antonio Conte, ma la clausola da circa 44 milioni di euro e un ingaggio addirittura a due cifre rende l'affare molto complicato, come sottolinea oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"I Blues sono costretti a realizzare incassi e plusvalenze entro il 30 giugno e dunque potrebbero anche accontentarsi di 20-25 milioni. Fatto sta che le informazioni raccolte da Manna per capire i margini di manovra di un’eventuale operazione hanno avuto il risultato di un ostacolo.

Tra l’altro Lukaku ha parlato anche della possibilità di un futuro in Arabia Saudita, scartata un anno fa. E in questi giorni che separano il Belgio dal debutto contro la Slovacchia di Calzona, il collega di nazionale Yannick Carrasco, già in Saudi con l’Al-Shabab, ha pure svelato in conferenza un retroscena: «Lukaku e De Bruyne mi hanno chiesto informazioni su come vanno le cose in Arabia. Vivendo quella realtà è più facile per me dare dei feedback»".