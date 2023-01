Meret a Dazn: "Felice per la stagione che stiamo facendo, ma siamo solo a metà percorso"

L'estremo difensore del Napoli, Alex Meret, dopo il successo ottenuto contro la Salernitana, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'estremo difensore del Napoli, Alex Meret, dopo il successo ottenuto contro la Salernitana, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Abbiamo tenuto sempre in mano la partita: io sono stato chiamato in causa poche volte ma su quella occasione nel finale sono rimasto in piedi fino all'ultimo: sono stato bravo ad andare giù velocemente: nonostante questo abbiamo fatto una grandissima partita. C'è stata attenzione, pazienza e maturità: abbiamo subito davvero poco.