Mertens ko in Nazionale: belga uscito al 52' del match con la Russia

Infortunio per Dries Mertens in Nazionale. L'attaccante del Napoli, partito titolare con il suo Belgio nella sfida con la Russia, è stato costretto ad uscire al minuto numero 52 dopo aver subito un duro intervento in area di rigore da parte di un avversario. Seguiranno aggiornamenti per capire l'entità del problema fisico che ha costretto l'azzurro a uscire subito dal campo.