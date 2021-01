Milik-Juve, Tuttosport: tentativo per anticipare l'affare a gennaio, ma la posizione di ADL è chiara

Più scorrono i giorni di questo gennaio, più il futuro di Arkadiusz Milik potrebbe schiarirsi. Il Napoli può cederlo solo in questa finestra di mercato, visto che da febbraio sarà libero di accordarsi con chiunque per poi andarsene a parametro zero in estate, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di partire adesso per andare a giocare altrove. Mentre quella di Aurelio De Laurentiis è chiara da tempo: incassare 10-15 milioni dalla sua cessione.

JUVE CALDA? - Stando a quanto riportato dal quotidiano piemontese, la Juventus continua a tenere le antenne dritte per la prossima estate, ma farà un tentativo anche in questa sessione invernale. Nei prossimi giorni - si legge - proveranno a tentare il Napoli per anticipare il trasferimento del bomber polacco, per il quale restano vivi i ncontatti con l'entourage. A 10-15 milioni, però, è un affare quasi impossibile per la Juve e non solo.