Min. Sport: "Urge prudenza per far ripartire il campionato, altrimenti stop come la Francia"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha pubblicato un video-messaggio su Facebook in merito ad un possibile ritorno al calcio giocato: "Stiamo lavorando sulle linee guida sia per gli allenamenti individuali del 4 maggio, sia per quelli di gruppo del 18. Ringrazio Gravina per aver smentito le varie illazioni, è il solito vizietto di qualche presidente di voler mettere pressione al Governo. La prudenza che stiamo avendo è ciò che lascia uno spiraglio alla ripartenza del campionato, l'alternativa è fare come ha fatto la Francia fermando tutto. Noi lasciamo aperto uno spiraglio per la ripartenza, ma tutto dipenderà dallo sviluppo del virus"