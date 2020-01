MundoDeportivo - Giuntoli in Spagna per chiudere con il Celta Vigo: le cifre

Stanislav Lobotka potrebbe vivere le sue ultime ore da calciatore di Celta de Vigo. Come riporta il quotidiano iberico 'Mundo Deportivo', Il direttore sportivo di Napoli Cristiano Guintoli volerà in Spagna nelle prossime ore per chiudere il suo acquisto.

LE CIFRE - Sebbene il club spagnolo non voleva lasciare andare il talentuoso centrocampista slovacco per meno di 30 milioni di euro, sembra che l'operazione sarà finalmente chiusa come segue: Lobotka arriverà a Napoli in prestito dopo un pagamento di 3 milioni di euro dalla squadra azzurra, con un riscatto di acquisto di 17 milioni di euro che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo giugno.