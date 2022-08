Napoli-Castel di Sangro a senso unico: 8-0 nel segno di Ounas e Zerbin, bene Gaetano!

Finisce 8-0 il test amichevole tra Napoli e Castel di Sangro: gara a senso unico (come prevedibile) organizzata soprattutto per dare spazio a chi ha giocato poco nelle amichevoli

Finisce 8-0 il test amichevole tra Napoli e Castel di Sangro: gara a senso unico (come prevedibile) organizzata soprattutto per dare spazio a chi ha giocato poco nelle amichevoli. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-0 grazie alle reti di Olivera e Ounas su rigore. Gli azzurri dilagano poi nella ripresa: a segno Zerbin con una doppietta, ancora Ounas, Juan Jesus, Gaetano e Zedadka. A mettersi in mostra Zerbin e Ounas, autori di due gol e tante belle giocate e spunti offensivi, bene anche Gaetano in costruzione e a proporsi quando necessario.