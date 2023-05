Niente Monza per i tifosi del Napoli: trasferta vietata a causa di Udinese e Roma

A riportarlo è il Corriere dello Sport, specificando che il Casms, dopo una riunione tenutasi stamattina, sta per ufficializzare la decisione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi del Napoli non potranno seguire la squadra nella trasferta di Monza, in programma per domenica alle 15. A riportarlo è il Corriere dello Sport, specificando che il Casms, dopo una riunione tenutasi stamattina, sta per ufficializzare la decisione, motivandola col rischio di incroci pericolosi in autostrada con i tifosi dell’Udinese, squadra impegnata sempre alle 15 in casa della Fiorentina, e della Roma, che invece sarà in campo alle 18 in casa del Bologna.