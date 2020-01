Niente Napoli per Amrabat, accordo raggiunto con la Fiorentina: costo 20 mln!

Niente Napoli per Amrabat. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, nella notte appena trascorsa sarebbe stata raggiunta l'intesa con la Fiorentina per il passaggio in viola del calciatore, che resterà però all'Hellas fino al terminte della stagione. La cifra sborsata dai viola è di 20 milioni di euro.