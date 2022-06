Non solo Insigne: oggi altri quattro azzurri salutano il Napoli (c'è solo un dubbio)

Arrivederci è la parola che oggi accompagnerà la giornata di Malcuit, Ghoulam, Ospina e Mertens: è arrivata la famigerata data di scadenza

Arrivederci è la parola che oggi accompagnerà la giornata di Malcuit, Ghoulam, Ospina e Mertens: è arrivata la famigerata data di scadenza dei rispettivi contratti con il Napoli. Il portiere colombiano, indicato da Spalletti come uno dei quattro pilastri del nuovo ciclo insieme con Di Lorenzo-Koulibaly-Anguissa, è promesso sposo degli arabi dell'Al-Nassr di Rudi Garcia, mentre Dries, beh, per il momento è in vacanza. Con moglie e figlio. Lo scrive il Corriere dello Sport.