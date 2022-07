Osimhen allontanato, Anguissa chiude il caso: "Nessun problema, siamo una famiglia"

Il centrocampista del Napoli spegne ogni possibile polemica con una 'storia' su Instagram, scrivendo.

Frank Zambo Anguissa, protagonista suo maldrado nell'episodio che ha portato all'allontanamento dal campo di allenamento di Victor Osimhen, fa chiarezza sull'accaduto sui social. Il centrocampista del Napoli spegne ogni possibile polemica con una 'storia' su Instagram, scrivendo: “Siamo una squadra unita e ancora di più siamo una famiglia, non ci sono problemi in una famiglia”.