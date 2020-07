Osimhen-Napoli, il nuovo agente chiede una maxi-commissione per chiudere

Dalla Nigeria raccontano che per Victor Osimhen sarebbe quasi tutto fatto, mentre in Italia si continua a raccontare di una trattativa complessa e resa ancor più difficile dall'inserimento del nuovo agente dell'attaccante del Lille D'Avila. Quest'ultimo non ha fretta e aspetta che si chiuda la Premier League per ottenere offerte anche dall'Inghilterra. Il Napoli è alla finestra, non dà alcun ultimatum perché sa che D'Avila - che ha chiesto 4 milioni di commissioni - potrebbe chiudere il dialogo col club azzurro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.