Ospina, la sorella annuncia: "Ha visto papà, ora è pronto a tornare con la Colombia per la Copa!"

David Ospina è pronto a riabbracciare la sua Nazionale. Il portiere del Napoli aveva dovuto lasciare temporaneamente la Copa América per stare vicino al padre malato, ma già venerdì prossimo tornerà regolarmente tra i pali della sua Colombia per giocare i quarti di finale del torneo. La conferma è arrivata direttamente da sua sorella Daniela Ospina ai microfoni di Radio Caracol: "Non lo dico perché è mio fratello, ma lo ammiro molto. David doveva prendere una decisione e ha deciso di tornare in Colombia. Si è visto con papà, ci ha parlato, gli ha detto tante cose. E ora è pronto a tornare in nazionale".