Piena emergenza, ma Spalletti pensa a due cambi contro la Fiorentina

In vista della sfida di giovedì contro la Fiorentina, Spalletti attende novità dai positivi Zielinski, Malcuit, Mario Rui, Meret e Lozano, volato in Messico per le vacanze di Natale e mai più rientrato dopo il contagio annunciato il 28 dicembre. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che rispetto alla formazione schierata domenica in campionato, i cambi possibili potrebbero essere Tuanzebe e Fabian: entrambi, però, sono fermi da un bel po' e ciò significa che il loro impiego dall'inizio è legato agli allenamenti di oggi e domani.