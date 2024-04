Pioli, Raspadori ed il cruccio di ADL: ecco perchè il tecnico è in corsa per la panchina

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli resta un candidato per la panchina del Napoli, anche per un motivo che riguarda Giacomo Raspadori. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nell’elenco, però, c’è anche chi lavora soprattutto con la difesa a quattro: Stefano Pioli, 58 anni, un’idea nata a ridosso dell’Arabia, della Supercoppa, ma anche la stima umana e professionale di De Laurentiis. Al presidente piace il profilo, un bel po’, punta anche sul 4-2-3-1 e ci sarebbe spazio per tutti i gioielli dell’attacco. Raspadori compreso. Il cruccio di Aurelio. La sua situazione con il Milan è in bilico, come confermano anche i contatti del club con Lopetegui: attendere, prego.

È invece chiaro il destino con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, 46 anni, l’uomo del poker d’assi in lista: saluterà la Viola a fine stagione. E con lui andranno via il suo calcio con il tridente, il 4-2-3-1 e la difesa a quattro. Due per: Gasp e Conte, Italiano e Pioli. Ma sia chiaro: è questione di filosofia, non di numeri.