Plusvalenze fittizie, non solo ADL: tutte le richieste della Procura Federale nei confronti del Napoli

La Procura Federale ha deciso di chiedere inibizioni pesanti per i dirigenti coinvolti dal caso plusvalenze.

TuttoNapoli.net

Quest’oggi è iniziato a Roma il processo sul caso plusvalenze fittizie che riguarda 11 club (5 di Serie A) e 61 dirigenti. La Procura Federale ha deciso di chiedere inibizioni pesanti per i dirigenti coinvolti dal caso plusvalenze. Nello specifico al Napoli è stata richiesta un’ammenda da 392.000 euro, 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis, 6 mesi e 10 giorni per Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis e 9 mesi e 15 giorni per Andrea Chiavelli.