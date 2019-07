"Preferirebbe restare a Madrid", il CorSport smentisce l'ex moglie di James: "Atletico non lo cerca..."

Ieri erano emerse le parole di Daniela Ospina, ex moglie di James, sul futuro del colombiano: in sintesi, lei è convinta che James preferirebbe restare a Madrid per la figlia piccola. Ma il Corriere dello Sport oggi in edicola smentisce l'ipotesi: "L'Atletico non è sulle tracce del giocatore e il Real non rinforzerebbe mai una diretta concorrente". Il Napoli, dunque, ha la strada spianata per il calciatore, ma bisogna continuare a trattare per arrivare alla fumata bianca.