Primavera, Ambrosino-gol stavolta non basta: Napoli ko a Verona per un rigore molto dubbio al 98'

Stavolta il talento di Ambrosino non basta alla Primavera per fare punti. L'attaccante classe 2003 entra e al primo pallone toccato realizza il suo nono gol stagionale (ora è capocannoniere del campionato), ma a Verona vince l'Hellas che passa in vantaggio nel primo tempo con Yeboah e poi, dopo il pari del Napoli, trova il gol-vittoria allo scadere su calcio di rigore per un rigore a dir poco dubbio fischiato dall'arbitro in favore degli scaligeri e trasformato da Calabrese.