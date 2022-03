Primavera, il Napoli torna a perdere in campionato: all'Atalanta basta Cissé, al 90' sfiorato il pari

Dopo la vittoria di domenica scorsa che aveva interrotto una striscia negativa davvero troppo lunga, il Napoli torna a perdere nel campionato Primavera 1

Dopo la vittoria di domenica scorsa che aveva interrotto una striscia negativa davvero troppo lunga, il Napoli torna a perdere nel campionato Primavera 1 contro l'Atalanta. Gli azzurrini partono spediti r sfiorano il gol al 25' con Mercurio che da pochi metri non centra la porta. Decisiva poi una rete del nerazzurro Cissé alla mezzora. L'1-0 regge fino alla fine, nonostante diverse occasioni per gli azzurrini (soprattutto quella di Mercurio). Al 90' Vergara con uno spunto personale va vicino al pareggio. I partenopei salutano Zingonia con zero punti. E la classifica potrebbe complicarsi: attualmente la formazione di Frustalupi è dodicesima con 28 punti, a +4 sul Lecce terzultimo e +9 sulla SPAL penultima.

La classifica: Roma 48, Inter 39, Cagliari 38, Fiorentina 37, Juventus 37, Sampdoria 36, Sassuolo 36, Atalanta 36, Torino 31 Milan 30, Torino 30, Genoa 30, Napoli 28, Verona 27, Empoli 25, Bologna 24, Lecce 24, Spal 19, Pescara 8.