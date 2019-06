Radio Marte - Napoli pronto a nuovo assalto ad Almendra, si inserisce la Juve: la situazione

Napoli pronto ad un nuovo assalto per Agustin Almendra. A rivelarlo è Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione 'Si Gonfia La Rete': “Si tratta di un operazione che il Napoli vorrebbe chiudere al più presto. Negli ultimi due giorni ci sono stati nuovi contatti tra Napoli e Boca. Gli esiti sembrebbero essere stati positivi, al punto che gli agenti sono fiduciosi del fatto che nel prossimo fine settimana potrebbe arrivare la nuova proposta ufficiale del Napoli, quella che il Boca dovrebbe finalmente accettare. Da venerdì in poi, ogni giorno può essere quello buono per avere novità su Almendra.

Per quanto riguarda la concorrenza, secondo quanto abbiamo raccolto, ci sono alcune novità. Il Porto si è defilato e non è più così interessato all’argentino. Confermiamo che la Juve ha avuto contatti sia con il Boca che con gli agenti e in più questi ultimi hanno ricevuto dei sondaggi anche da parte di club spagnoli che hanno chiesto informazioni sul giocatore”.