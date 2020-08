Rai - Affare Milik-Under, tanti ostacoli: conguaglio, l'addio di Dzeko ed anche l'ok del polacco

Asse di mercato tra il Napoli e la Roma. A spiegare l'intreccio è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli: "La situazione è questa, la Roma vorrebbe prendere Arek Milik offrendo 15 milioni di euro più Cengiz Under. Il Napoli però chiede 20 milioni più il cartellino del turco. La Roma prima di affondare il colpo deve comunque aspettare la cessione di Edin Dzeko. Dopo di che, ci sarà da convincere l'attaccante azzurro che non ha mai detto no alla Roma, ma che pensa ancora alla Juventus. Sullo sfondo il Newcastle, mai realmente considerato dal polacco".