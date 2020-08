Rai - Cinque rinnovi caldi in casa Napoli: Zielinski in pole, adeguamento anche per Di Lorenzo

Dopo l'arrivo di Osimhen, il Napoli si sta concentrando in queste ore anche per quanto riguarda le diverse situazioni aperte in casa azzurra. Diversi rinnovi da discutere e ratificare, come raccontato da Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Cinque rinnovi in lista: il primo di Zielinski, 3.5 più bonus. Poi Mario Rui, partendo da 2 mln indicizzati. Maksimovic, 2 mln più bonus con alcuni facili da raggiungere ed altri più difficili. Di Lorenzo verrà premiato con un adeguamento economico ed allungandogli il contratto a 2 mln più bonus. Anche Elmas rinnoverà, tra 1.5 ed 1.8 mln. Hysaj? Non mi sembra ci sia in agenda il suo rinnovo".