Rai - Nome nuovo per il centrocampo: proposto al Napoli il '97 Vlasic del CSKA Mosca

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli, che in estate sarà orfano di Allan, messo già da tempo sulla lista cessioni. Uno degli ex agenti di Victor Osimhen avrebbe proposto al club azzurro Nikola Vlasic, mezzala classe '97 del CSKA Mosca che piace anche al Milan. Un calciatore in pieno target Napoli, per età e costi del cartellino e dell'ingaggio. Un nome che si affaccia prepotentemente in questi giorni nelle vicende di casa azzurri. A riportarlo è l'esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.