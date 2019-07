Rai, Paganini conferma: "Sondaggio dell'agente di Higuain con il Napoli, si attende risposta del club"

Higuain sta sondando un possibile ritorno al Napoli. Questa la notizia diffusa su Twitter da Paolo Paganini, volto della Rai. Per chiarire i concetto il collega è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Higuain ha mandato in esplorazione il fratello-agente per capire se esistono i presupposti del suo ritorno al Napoli. C’è stato questo sondaggio con il club azzurro, ma da parte del Napoli al momento non c’è stata nessuna reazione. Staremo a vedere ce si sarà un’evoluzione di questa situazione, andrebbe ricucito il rapporto con De Laurentiis che eventualmente ne parlerà anche con Ancelotti”.