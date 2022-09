Rangers, Van Bronckhorst in conferenza: "In partita fino al rosso! Il Napoli poi ha tanta qualità..."

Giovanni van Bronckhorst parlerà in conferenza stampa rispondendo alle domande della stampa.

Al termine della gara di Champions persa 3-0 contro il Napoli, il tecnico dei Rangers Giovanni van Bronckhorst parlerà in conferenza stampa rispondendo alle domande della stampa. Di seguito le sue parole in tempo reale su Tuttonapoli.net

23.25 - Inizia la conferenza stampa: "Fino all'espulsione siamo stati in partita, la squadra ha dato tutto in campo, ha avuto occasioni per segnare. E' stata una bella partita, ma dopo il gol e l'espulsione la partita è diventata difficile".

Sull'atteggiamento della squadra: "Stiamo ancora imparando, migliorando. Se paragoniamo questa gara a quella con l'Ajax abbiamo giocato meglio, sicuramente, abbiamo dimostrato di più, avuto più velocità, abbiamo fatto bene quando eravamo in 11, poi dopo l'espulsione il gioco è cambiato e non è facile perché il Napoli è una grandissima squadra, ha tanti giocatori di qualità. Dovevamo attaccare alla fine, quindi è cambiato il gioco".

23.33 - Termina la conferenza stampa