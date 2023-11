Real Madrid, altra tegola per Ancelotti: Modric salta il Napoli!

Al termine del match di ieri sera contro il Cadice, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha svelato un problema fisico occorso a Luka Modric.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Al termine del match di ieri sera contro il Cadice, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha svelato un problema fisico occorso a Luka Modric: "Modric ha un sovraccarico all'ischio, penso sia proprio questo. Ha giocato molto bene, in una posizione che non è la sua a livello difensivo".

All'indomani del match ci sono maggiori informazioni. Come riportato dalla Cope, c'è ottimismo sull'infortunio del croato, non sembra un grosso problema, ciononostante è praticamente certo che l'ex Tottenham salterà la partita di Champions League contro il Napoli in programma mercoledì.