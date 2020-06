Repubblica - Si avvicina l'addio di Callejon: può salutare tutti già domenica con la Spal

Non ci sono ancora aggiornamenti sul futuro di Josè Maria Callejon, il cui destino resta in bilico, sospeso. Il contratto scade a fine giugno, al momento non c'è accordo né per il prolungamento, né per prorogare l'attuale scadenza almeno fino al termine della stagione. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che le prossime due di campionato potrebbero anche essere le ultime partite di Callejon con la maglia del Napoli. Senza accordo, domenica potrebbe anche verificarsi l'epilogo di Calleti in azzurro contro la Spal. Una possibilità concreta se da qui ai prossimi giorni non dovessero esserci novità.