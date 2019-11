Retroscena - Callejon escluso, ma era pronta la fascia da capitano al posto di Insigne

La grande novità di formazione è la presenza di Di Lorenzo al posto di Callejon sulla corsia destra di centrocampo. Il retroscena, svelato dalle telecamere di Sky Sport, è che per lo spagnolo era già pronta negli spogliatoi la fascia da capitano. Doveva essere lui a sostituire Insigne, out per infortunio. Invece lo spagnolo andrà in panchina e dunque dovrebbe essere Koulibaly a diventare capitano.