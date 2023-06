Retroscena: era pronto percorso per pullman scoperto, il motivo per cui non sfilerà

Sarebbe partito dallo stadio Maradona e avrebbe raggiunto Piazza del Plebiscito attraversando il lungomare e l'intera città in festa

