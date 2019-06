Retroscena Gazzetta - Manolas vuole il Napoli, ha già chiamato la Roma per comunicarlo e sollecitarla

Non sono solo gli attaccanti a far sognare la piazza, ma anche un colpo in difesa come Kostas Manolas darebbe nuovo entusiasmo all'ambiente. E il difensore greco non vede l'ora di vestirsi d'azzurro, secondo le ultime sensazioni, anche se la trattativa con la Roma non s'è ancora sbloccata definitvamente. Un interessante retroscena che fa capire la volontà del ragazzo viene raccontato da La Gazzetta dello Sport:



"Intanto sul fronte della trattativa con la Roma non si registrano passi avanti. Il club giallorosso non transige sulla clausola di 36 milioni di euro, ma il Napoli non ha fretta, mentre a Pallotta quei soldi servirebbero entro giugno per sistemare il bilancio. De Laurentiis e Giuntoli si sentono forti dell’accordo raggiunto col giocatore greco, insieme al suo agente Mino Raiola. Intanto Manolas stesso chiama in sede a Trigoria chiedendo novità: lui ha fatto capire ai dirigenti di aver già scelto".