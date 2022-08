Retroscena Simeone - Attende Napoli da mesi sotto consiglio del papà: rifiutate due big

Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sull'attaccante vicino a vestire l'azzurro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Simeone attende il Napoli da varie settimane, non sta giocando neanche le amichevoli con la maglia del Verona. Il Cholito aspetta soltanto l’ok del presidente Setti, anche suo papà Diego gli ha più volte consigliato di scegliere il Napoli e non ha traballato neanche quando hanno provato ad inserirsi l’Ajax e il Borussia Dortmund. Per l’attaccante argentino è pronto un quinquennale a 1,5 milione di euro a stagione".