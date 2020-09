RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 11: tanta fatica con lavoro addominale, allunghi e partitelle. Visita del Cardinale Sepe

11.50 - La squadra ora rientra, allenamento concluso: restate su Tuttonapoli.net per ulteriori aggiornamenti

11.40 - In campo il Cardinale Sepe che prima ha un colloquio con Gattuso e poi saluta la squadra,

11.30 - Terminate le esercitazioni, azzurri in cerchio per squat e lavoro fisico.

11.20 - A bordo campo arrivato il cardinale Sepe, accolto da De Laurentiis e le autorità locali.

11.15 - Dopo circa mezz'ora durissima con gli scatti, si passa ad una fase col pallone: due partitelle a pressione in meno di un quarto di metà campo mentre per i difensori uno contro uno con le mini porte.

11.00 - "Spingi, spingi", Gattuso carica gli azzurri e li invita a non mollare nella fase più dura dell'allenamento con gli allunghi su metà campo che proseguono

10.50 - Aumenta il ritmo degli scatti, soddisfatto Gattuso

10.40 - Ancora lavoro a secco con lavoro aerobico e brevi allunghi

10.35 - Ancora out Ounas che prosegue il lavoro personalizzato in palestra dopo il problema muscolare.

10.30 - Torello terminato, inizio seduta con fase d'attivazione sui tappetini per lavoro addominale ed aerobico.

10.25 - Entrano anche Koulibaly e Ghoulam, salutati da Gattuso mentre qualche tifoso urla "non ci lasciare" a Kalidou

10.20 - Arriva anche Osimhen mentre continua ad affluire il pubblico, a rilento per i controlli.

10.17 - Arriva anche Gattuso mentre parte un primo torello con una decina di azzurri.

10.10 - Primi azzurri in campo mentre lo staff prepara gli attrezzi per le esercitazioni

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nell'undicesima giornata del ritiro di Castel di Sangro. Per la squadra di Rino Gattuso è previsto un allenamento mattutino, in arrivo in Abruzzo anche il Cardinale Sepe che verrà accolto dal patron Aurelio De Laurentiis.