RILEGGI LIVE - Legia, Gołębiewski: "Per tutti Napoli favorito, ma sappiamo...". Mladenović: "Chi temo? Nessuno"

Marek Gołębiewski parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli in Europa League. Con lui il difensore Filip Mladenović. Segui la diretta su Tuttonapoli.

Marek Gołębiewski: "Per i nostri giocatori sarà sicuramente una festa questa partita e per i nostri tifosi. È bello giocare in Europa League, nessuna festa funebre"

Filip Mladenović sul momento della squadra: "La situazione non posso cambiarla da solo, ma penso che la situazione possa essere migliore per noi. Non vedo problemi fisici, le mie statistiche sono buone e al momento non cerco di capire perchè succede questo. Diciamo che tutta la squadra non vive un buon momento di forma e questo non possiamo nasconderlo. La situazione la troviamo insieme, non solo con un giocatore solo. Ora siamo in crisi, ma ne possiamo uscire insieme. Non ho problemi al ginocchio, nego di avere problemi fisici. Sicuramente usciremo da questa crisi".

Marek Gołębiewski su Spalletti: "È uno dei migliori, uno stratega della tattica. Gioca col 4-3-3, si può prevedere possa giocare così. Ci saranno tante stelle in campo per il Napoli, noi dobbiamo fare il possibile".

Filip Mladenović sull'avversario più temuto: "Non temo niente, non è nel mio dna, sono cosciente di affrontare dei giocatori molto forti che danno prestigio all'Europa League. Aspettiamo molto questa gara, non c'è niente di cui avere paura. Sarà una gara interessante per noi, è importante riuscire a fermare gli attaccanti del Napoli.

Marek Gołębiewski sulla condizione della squadra: "Abbiamo valutato diversi giocatori in queste ore, è stato un giorno intenso per tutti. Abbiamo fatto le analisi del sangue a tutti per vedere se hanno tutte le vitamine, oggi ci alleneremo alle 17. Due giorni prima della gara non c'è troppo tempo per costruire, cerco di fare le mie cose. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, non riempiano tanto l'area di rigore e dobbiamo farlo meglio. Boruc? Spero di riaverlo perchè è importante sia in panchina che in campo".

Marek Gołębiewski sulla strategia per fermare il Napoli: "Ho la mia idea su come giocare, dobbiamo essere efficaci perchè il Napoli è una squadra molto veloce. Dobbiamo giocare al 100% in fase difensiva, se qualcuno non è concentrato avremo dei problemi. Ho fatto l'analisi della gara con i ragazzi, per domani tutti pensano che il Napoli sarà migliore ma i miei giocatori sanno che atteggiamento avere per questa gara. I nostri tifosi ci aiuteranno, saremmo felici anche dopo la fine della gara".

Filip Mladenović sulle difficoltà della gara: "Dobbiamo essere bravi a difendere, sappiamo che il Napoli sa giocare. Dobbiamo migliorare in alcune situazioni e provare a far gol. Sarà una gara difficile, ma noi non ci arrendiamo".

Marek Gołębiewski sulla scelta degli uomini: "Noi trattiamo seriamente ogni sfida, domani preparerò la squadra migliore per giocare contro il Napoli. Sarà una scelta tattica, bisogna scegliere i giocatori buoni in difesa e in contrattacco. Vogliamo mostrare la parte migliore di noi, schiereremo 11 giocatori buoni e speriamo di fare tre punti"

12.30 Termina la conferenza stampa