RILEGGI LIVE - Legia, Michniewicz: "Nessuna presunzione, il Napoli è forte!". André Martins: "Qui non in vacanza"

Quartultimo in Polonia, ma primo in un girone complicato in Europa League con Napoli, Leicester City e Spartak Mosca. Il Legia Varsavia arriva alla sfida del Diego Armando Maradona contro il Napoli con tanti problemi, ma anche e soprattutto a punteggio pieno in Europa. Alla vigilia della sfida, come di consueto, l'allenatore polacco Czesław Michniewicz presenta la partita in conferenza stampa insieme al calciatore Andre Martins. Appuntamento alle 18:15, Tuttonapoli.net seguirà l'incontro con i media in diretta.

18:31 - Arrivano Czesław Michniewicz e André Martins in conferenza stampa. Si comincia dall'allenatore: "Non è una partita facile. Qui si sono svolte già tante partite importanti, il Napoli è forte, ma noi vogliamo giocare bene. Spero di fare il meglio. Non c'è assolutamente presunzione, ci sono solo sensazioni positive".

Ha intenzione di schierare le riserve in modo da preservare i titolari per il campionato? "No, assolutamente no. Sarà una partita che affronteremo normalmente, ossia facendo il meglio. Sarà importante la fase difensiva contro il Napoli".

Domanda per André Martins: "Non sarà una gita. Capisco cosa volete dire, ma noi finora abbiamo giocato bene e ci rendiamo conto dei nostri avversari. Il Napoli ha fatto otto vittorie in Serie A, è forte. Anche noi abbiamo fatto vedere di cosa siamo capaci, siamo preparati bene e abbiamo un'ottima strategia per questa partita".

Che partita si aspetta? "Stiamo lavorando molto, vogliamo fare bene. Conosciamo il nostro avversario, il Napoli era forte con Sarri e lo è anche con Spalletti. Conosciamo Zielinski, che è polacco, sappiamo che squadra forte c'è. Ho visto tante partite del Napoli e so come gioca, ci siamo preparati in base a questo".

18.43 - Termina qui la conferenza stampa!