RILEGGI LIVE - Primavera, Lecce-Napoli 2-0: brutto esordio dei nuovi azzurrini, ko meritato

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

95' - E' FINITA! Brutto esordio per il nuovo Napoli rivoluzionato dopo tante partenze in prestito: ko meritato per gli azzurrini, incapaci di concretizzare anche quando c'è stata una buona fase nella parte centrale del secondo tempo

89' - Cinque minuti di recupero

84' - Troppi errori tecnici per il Napoli che va così chiudendo una brutta prestazione

80' - Il Lecce gestisce senza affondare con la stessa convinzione

78' - Pausa per il cooling break

76' - Azione insistita in area: prima gli azzurrini vengono chiusi, poi il pallone torna vivo e De Pasquale calcia a lato

72' - Arriva il primo angolo per il Napoli che ha prodotto pochissimo sul piano del gioco

68' - Fuori Obaretin, dentro Giannini.

65' - Sembra essersi esaurita la fase a favore degli azzurrini, il Lecce riprende il pallino

60' - Giallo anche per Obaretin per un fallo a centrocampo

58' - Dentro anche Lettera per Russo

57' - Ora il Napoli meriterebbe di riaprirla: azione confusa, ma pallone che arriva a Pesce che la piazza senza trovare l'angolino

52' - Ancora Napoli: Marchisano sfonda ancora a destra, palla al centro per la girata di Pesce che non trova la porta

49' - Napoli vicino a riaprirla: percussione di Marchisano, il tiro potente non trova però la porta

46' - Subito Lecce vicino al gol, apertura sulla sinistra ma la conclusione di Salomaa a chiudere termina a lato

18.34 - INIZIA LA RIPRESA! Fuori Hysaj, dentro Nosegbe

50' - FINE PRIMO TEMPO! Brutti primi 45' per gli azzurrini, mai realmente in partita e che nella ripresa dovranno quantomeno mostrare una reazione

48' - RADDOPPIO LECCE! Cross dalla destra, Berisha salta più in alto di Hysaj e firma il 2-0

45' - Cinque minuti di recupero

43' - Altro giallo per il Lecce per fallo di Burnete su Spavone

41' - GOL DEL LECCE! Salomaa porta in vantaggio i padroni di casa, chiudendo sul primo palo e trovando il portiere azzurro Boffelli non impeccabiler

38' - Ci prova il Napoli, Pesce viene fermato al limite ma per l'arbitro è tutto regolare

32' - Si vede il Napoli nell'area del Lecce, tentativo di rovesciata di Russo ma l'arbitro sanziona il gioco pericoloso

30' - Gioco fermo per il cooling break

27' - Ci avvicinamo alla mezz'ora col Napoli che finora ha creato poco

22' - Giallo per fallo di Pascalau su Spavone col Napoli che stava partendo in contropiede

19' - Lecce vicino al gol: azione insistita quasi nell'area piccola ma manca la zampata vincente e poi il tiro finale viene deviato in angolo

14' - Il Napoli manovra senza fretta, partita che stenta a decollare

11' - Ancora Lecce pericoloso, stavolta su palla inattiva ma il colpo di testa non è indirizzato in porta

9' - Risponde il Napoli con Pesce che va uno contro uno contro l'ultimo uomo del Lecce che però lo ferma

6' - Cross insidioso del Lecce, ma al centro dell'area non ci arriva nessuno

3' - Fasi subito molto combattute, terreno non in buone condizioni che contribuisce alla confusione

17.30 - INIZIATA!

17.20 - NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Acampa, Gioielli, Iaccarino, Marchisano; Spavone, Russo; Pesce. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronterà quest'oggi il Lecce per la prima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa presso lo stadio di San Pietro in Lama alle ore 17.30. I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lettera, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mazzone, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Russo, Spavone, Turi.