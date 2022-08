RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Cesena 2-1 (12' Spavone, 78' Amadori, 90' Iaccarino): ecco il primo successo allo scadere!

Il Napoli Primavera affronta il Cesena per la seconda giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION.

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

17:52 - FINE PARTITA! Il Napoli la porta a casa al 90' grazie a un calcio di rigore di Iaccarino, dopo esser passato in vantaggio con Spavone ed esser stato raggiunto da Amadori. Primo successo stagionale per gli uomini di Frustalupi!

94' - Pericoloso il Cesena: palla in mezzo per Lepri, ma il capitano è impreciso nella sua girata.

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero.

90' - GOOOOLLL NAPOLI! IACCARINO DAL RIGORE PER IL 2-1! Palla da una parte, portiere dall'altra: Iaccarino spiazza Bollini e al 90' regala il nuovo vantaggio ai partenopei!

89' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Elefante sgambetta Marchisano in area: occasione dagli undici metri per gli azzurri.

84' - Qualche problemino fisico per Iaccarino, ma non pare nulla di grave.

81' - Il Napoli non riesce a reagire, mentre il Cesena ha frenato.

78' - GOL DEL CESENA! PARI DI AMADORI! Gran gol dell'attaccante classe 2005: riceve in area, doppia finta a eludere l'avversario e palla all'angolino per l'1-1!

77' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Acampa, dentro Giannini; fuori anche Pesce, rimpiazzato da Lettera

72' - Tentativo di Liburdi da calcio di punizione: palla alta sopra la traversa.

69' - Percussione di Sahli, che prova ad andare via con un tocco di testa, ma il portiere esce e l'anticipa.

65' - Doppio cambio per il Napoli: entrano D'Avino e Russo al posto di Obaretin e Spavone.

64' - Infortunio per Obaretin: il difensore azzurro non riesce a proseguire.

63' - Obaretin resta a terra e ha bisogno dell'ausilio dello staff medico.

60' - Il Napoli sta soffrendo in quest'avvio di ripresa. Attacca solo il Cesena e gli azzurri non riescono a ripartire

57' - Sostituzione per il Napoli: fuori Marranzino, dentro Sahli.

55' - Qualche problema fisico per Barba, che resta a terra qualche minuto e poi si rialza. Il capitano del Napoli sta bene.

51' - Spavone prova a far ripartire il Napoli e serve Pesce. Francesconi lo chiude perfettamente

48' - Imbucata in area per Bernardi, che davanti a Boffelli gli spara addosso: deviazione in angolo.

17:02 - RIPARTITI!

16:48 - FINE PRIMO TEMPO!

42' - Il Cesena si rende pericoloso con Bernardini dopo la sponda di Boffelli: il suo tiro finisce sull'esterno della rete.

39' - Buona uscita dal basso e sventagliata per Marchisano, che però nel tentativo di dribbling perde palla.

36' - Francesconi dentro per nessuno, sfuma un'altra azione del Cesena

32' - Ancora Amadori, ma ancora tiro centrale facile per Boffelli

29' - Cesena che ha preso ora il controllo del gioco e del campo, ma senza trovare precisione negli ultimi 20 metri

25' - Un richiamo dell'arbitro per un dirigente del Napoli in panchina

23' - Ancora Cesena pericoloso da palla inattiva, ma impreciso di testa con Lepri

20' - Tiro a botta sicura di Bernardi, ma viene fuori una conclusione centrale che Boffelli respinge e poi c'è il tocco di mano dell'attaccante

19' - Reazione del Cesena, un paio di angoli pericolosi ma senza trovare la porta e poi colpo di testa fuori di Lepri da due passi

17' - Si rivede il Cesena: Amadori supera Nosegbe che però rientra e chiude con tempismo

14' - Ancora Napoli! Pesce ci prova dal limite, la palla però non scende e termina di poco alta

12' - GOL DEL NAPOLI! Ripartenza letale degli azzurrini, nello spazio per Spavone che supera anche il portiere e di esterno mette dentro

11' - Ancora Cesena, ma il tiro da fuori è deviato e facile per Boffelli

9' - Cesena pericoloso con Sette su un cross dalla sinistra, ma il colpo di testa termina alto

4' - Primi tentativi delle due squadre ma abbastanza confusi e per ora nulla di fatto

16.00 - INIZIATA LA GARA!

15.55 - Squadre in campo

15.45 - NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Obaretin, Nosegbe; Marchisano, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Marranzino, Spavone; Pesce. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronta il Cesena per la seconda giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputerà allo stadio Piccolo di Cercola alle ore 16. Dal sito ufficiale del club si apprendono i convocati: Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lettera, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mazzone, Nosegbe, Obaretin, Pellino, Pesce, Pontillo, Russo, Sahli, Spavone, Turi.