RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Sampdoria 1-6: azzurrini sfiorano il 2-2 e poi crollano negli ultimi 10'!

93' - E' FINITA! Figuraccia del Napoli, che perde 6-1 con la Sampdoria, sprecando una clamorosa occasione ad un quarto d'ora dalla fine per addirittura portarsi 2-2 e poi con l'uomo in più nel finale perde la testa, sbilanciandosi e beccando 4 gol nei 10 minuti finali!

90' - 1-6 SAMPDORIA! Costanzo nel pallone regala palla, gioco da ragazzi per Leonardi chiudere il set tennistico. Figuraccia nel finale per gli azzurrini

88' - 1-5 per la Sampdoria: ancora Paoletti arrotonda il punteggio per i blucerchiati

86' - GOL DELLA SAMP, 1-4! Palla al centro che non trova più la difesa azzurra ed il portiere Pinto ancora una volta non è perfetto

84' - Napoli stanco che sembra non crederci più e finisce per subire tante ripartenze

82' - Il Napoli si sbilancia troppo nel tentativo disperato di accorciare subito, Pinto evita il gol d'istinto e l'azione riparte.

79' - GOL DELLA SAMP, 1-3! Dopo aver sfiorato il pari, il Napoli viene punito da un colpo di testa di Aquino su angolo

76' - NAPOLI VICINO AL 2-2! Azione avvolgente D'Agostino, Marchisano, poi il pallone arriva ad Ambrosino che colpisce male da ottima posizione

73' - ROSSO per Bonfanti, Samp in 10: fallo da secondo giallo su Gioielli proprio sulla linea d'area di rigore, ma l'arbitro assegna la punizione

70' - Azione insistita di Marranzino, il portiere Esposito intercetta il cross poi non trattiene ma l'arbitro vede un fallo di D'Agostino

67' - Male ancora l'arbitro che fischia un fallo al Napoli spezzando una ripartenza e senza ammonire il giocatore blucerchiato

64' - Ultimi due cambi per Frustalupi: dentro Marchesano e Gioielli, fuori Barba e Touré

61' - Primo giallo anche per la Samp, per una trattenuta ripetuta di Bonfanti su D'Agostino lanciatissimo in ripartenza

57' - Per il Napoli dentro anche Marranzino, fuori Di Dona, uno degli ammoniti e si sposta a destra D'Agostino

54' - Il portiere della Sampdoria Esposito non restituisce palla, ammonito D'Agostino per recuperarla. Frustalupi protesta: "7 ammoniti, solo noi!"

53' - GOL DEL NAPOLI! Costanzo di testa su situazione d'angolo riapre la partita

52' - Ambrosino va via con qualità, cross deviato all'ultimo dalla difesa della Sampdoria

49' - Altro cambio nel Napoli: fuori De Marco, dentro Giannini

47' - Ammonito anche Costanzo per un intervento in ritardo

14.02 - INIZIATA LA RIPRESA!

14.00 - Un cambio nel Napoli: dentro Mané, fuori Spedalieri

13.47 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo col Napoli sotto 0-2. Azzurrini puniti al primo affondo subito, dopo pochi minuti, e poi alla mezz'ora il raddoppio su un'uscita sbagliata del portiere di riserva Pinto, che sostituisce Idasiak aggregato alla prima squadra. Per il resto Napoli poco pericoloso e che ha perso fiducia dopo il raddoppio con tutti i big della formazione fuori dal match

44' - Si fa sentire anche Frustalupi, non contento della pressione dei suoi

42' - Traversa della Sampdoria col Napoli che ha accusato il colpo dopo il raddoppio forse nel momento di massimo sforzo

40' - Ammonito anche Spedalieri per un fallo volontario dopo un retro-passaggio errato di Vergara, non in partita

37' - Sampdoria che ora gioca più sciolta, forte del doppio vantaggio

34' - Si rivede il Napoli: tiro di De Marco che termina alto

31' - Napoli in difficoltà, ammonito anche Barba che ha fermato una ripartenza della Sampdoria.

29' - GOL DELLA SAMPDORIA! Tutto nasce da un cross sbagliato di Paoletti, malissimo il portiere Pinto che si fa sorprendere e per Polli è facile da pochi passi segnare la rete del 2-0.

27′ - Ammonito Di Dona per un intervento scorretto ai danni di Yepes.

25' - Grosso rischio per il Napoli con Pinto che viene messo in difficoltà con un suggerimento corto, ma il portiere della Primavera è bravo a spazzare via anticipando Di Stefano.

20' - Sono sempre gli ospiti a gestire palla e partita, il Napoli in svantaggio è in attesa.

18' - Ancora ospiti pericolosi con un tiro di Paoletti che forse voleva crossare, allontana la difesa del Napoli.

16' - Si rivede la Samp con Di Stefano, ma il pallone è decisamente alto

14' - Napoli vivace: D'Agostino sfonda sulla sinistra, poi ignora Ambrosino e viene chiuso al momento del rientro

12' - Punizione interessante dal limite, ma Ambrosino trova la barriera

10' - Il Napoli prova a reagire, per ora solo con diverse palle alte in area di rigore

7' - Fuorigioco evidente non sbandierato, ma il tiro è sballato. Protesta comunque la linea del Napoli

4' - GOL SAMPDORIA! Subito blucerchiati che passano con Yepes Laut, che mette in rete su un cross dal fondo bucato da due azzurrini

2' - Frustalupi chiama la pressione, poi azzurri subito a saltare su calcio d'angolo

13.00 - INIZIATA LA GARA!

12.45 - FORMAZIONE UFFICIALE - Tante assenze per gli azzurrini a cui s'è aggiunta quella del portiere Idasiak, tra i convocati della prima squadra per l'assenza di Meret

NAPOLI (3-5-2): Pinto; Barba, Spedalieri, Costanzo; Di Dona, Vergara, Touré, Spavone, De Marco; D'Agostino, Ambrosino. All. Frustalupi

Dopo la vittoria a Bologna, il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Sampdoria per la 2° giornata di campionato di Primavera 1. Il match si disputa al Centro Sportivo di Cercola Caravita alle ore 13. I convocati di Frustalupi diffusi dal club azzurro: Ambrosino, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, De Marco, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Longobardi, Manè, Marchisano, Marranzino, Pesce, Pinto, Pontillo, Provitolo, Spavone, Spedalieri, Tourè, Vergara.