RILEGGI LIVE - Semifinale Under 17, Roma-Napoli 2-1 (65' Bove, 71' D'Agostino, 74' Cervo): niente finale Scudetto!

22.21 - Finisce qui! Cade il Napoli in semifinale contro la Roma, i giallorossi raggiungono così l'Inter in finale!

90'+1' - Cioffi scodella dentro, Boer respinge sui piedi di Carbone che calcia! Fuori!

90' - Punizione Napoli in proiezione offensiva, gli azzurri cercheranno il gol nel finale.

88' - Ceparano ci prova da fuori, palla che termina sul fondo.

86' - Traversone dalla bandierina, D'Onofrio travolge Boer e si becca il giallo.

85' - Il Napoli scappa con Altomare che viene chiuso sul più bello, calcio d'angolo.

81' - Doppio cambio Napoli: escono Virgilio e Cavallo, entrano Altomare e Carbone.

79' - Il Napoli prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pari.

76' - Intervento duro di D'Agostino che si becca il giallo. Entrano in campo i sanitari della Roma per assistere Zalewski.

74' - GOL DELLA ROMA! Azione insistita dei giallorossi, palla a Cervo che da destra lascia partire il tiro con l'esterno! Palla sul palo lontano e portiere battuto, giallorossi di nuovo avanti.

72' - Azione ancora travolgente di Cavallo che da destra buca gli avversari! Calcia e trova il palo, sul pallone vagante si fionda D'Agostino che infila in rete e firma il pareggio! 1-1!

71' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! D'AGOSTINO! ARRIVA IL PAREGGIO DEGLI AZZURRINI!

66' - Napoli che ora dovrà spingere per recuperare il risultato.

65' - GOL DELLA ROMA! Bove riceve in area, guarda l'angolina ed incrocia il tiro! Il portiere non ci arriva e la palla finisce in porta! 1-0!

61' - Cambio Napoli: fuori Montaperto, dentro Mancino.

60' - Cervo sfonda sulla destra, prova il cross che viene ribattuto.

59' - Roma che ora alza il baricentro del gioco.

55' - Gli azzurrini non sfruttano il corner, palla che termina in rimessa dal fondo.

54' - ANCORA CAVALLO! Conclusioe dalla distanza, il portiere smanaccia e mette in calcio d'angolo!

53' - PALO DI CAVALLO! L'azzurrino calcia da fuori, palla all'angolo ma il portiere della Roma viene salvato dal palo!

51' - La Roma conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

49' - Cancellieri! Ci prova dal limite, palla fuori! Giallorossi vicini al vantaggio!

46' - Comincia il secondo tempo!

21.15 - Finisce qui il primo tempo! Ancora sullo 0-0 il risultato tra Roma e Napoli!

45' - Primo tempo che si chiuderà senza recupero.

44' - Napoli che prova a chiudere in attacco questo primo tempo.

43' - Romano scappa sulla sinistra, mette il cross teso che viene ribattuto.

40' - Cavallo si accentra da destra, prova la conclusione che termina sul fondo.

38' - Cancellieri! Ancora Bove apparecchia centralmente per Cancellieri che calcia! Fuori di poco.

37' - Si riversa nuovamente in avanti la Roma, Napoli rintanato interamente nelle retrovie.

35' - Bove! Il cross dalla destra di Tripi, Bove stacca quasi in tuffo! Palla fuori di poco, Roma vicina al vantaggio.

33' - Aumenta la pressione degli azzurrini sul portatore di palla avversario.

32' - Cavallo partito sulla destra, scatto dell'azzurrino che viene beccato in offside.

30' - Napoli che ora pressa a centrocampo, Roma che con difficoltà fa muro.

28' - Virgilio ci prova con la conclusione da fuori, palla tra le braccia del portiere.

25' - Il Napoli prova ad affacciarsi in avanti, Roma che ora contiene gli azzurrini.

23' - Si scaldano gli animi dopo un duro contatto tra Tomassini e Cioffi, l'arbitro concede punizione al Napoli.

21' - Gli azzurrini sfondano ancora da destra, Cavallo va al cross che termina dall'altra parte.

19' - Il Napoli prova a spingere da destra, Cioffi cerca il cross che viene neutralizzato dal portiere avversario.

16' - Calcia Cioffi, nessun problema per il portiere che blocca la conclusione centrale.

15' - Manovra sterile per gli azzurrini che non trovano gli spazi giusti per colpire.

13' - La Roma non sfrutta, può ripartire il Napoli.

12' - Zalewski! Prova la conclusione in rovesciata, palla deviata ancora in calcio d'angolo,

11' - La Roma guadagna calcio d'angolo, Napoli che si dispone in area.

9' - Il giallorosso Bove prova la conclusione, palla che termina in curva.

7' - Roma che per il momento fa girare il pallone, Napoli attendista.

4' - DOPPIA TRAVERSA ROMA! Prima Milanese e poi Zalewski colpiscono la traversa nell'arco di pochi istanti l'una dall'altra!

1' - COMINCIA LA PARTITA!

20.28 - Squadre in campo!

20.07 - Di seguito le formazioni ufficiali:



ROMA: Boer, Tomassini, Suffer, Tripi, Buttaro, Astrologo, Cancellieri, Bove, Agostinelli, Milanese, Zalewski. Panchina: Trovato, Morichelli, Ciucci, Muteba, Aglietti, Carlucci, Ciervo, Travaglini, Tueto Fotso.

NAPOLI: Maione, Parisi, Romano, Ceparano, Costanzo, D’Onofrio, Cavallo, Virgilio, Montaperto, Marrazzo, Cioffi. Panchina: Mancino, Musella, Sepe, Somma, Carbone, Cretella, Mancino, D’Agostino, Altomare.

Amici di Tuttonapoli, bunasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, semifinale Scudetto del campionato Under 17! L’incontro vedrà gli azzurrini giocare alle 20,30 presso lo stadio “Benelli” di Ravenna. Dopo la semifinale persa dagli azzurri Under 15 proprio contro la Roma, ci sono di nuovo i giallorossi sul cammino dei partenopei. In finale è già approdata l'Inter, vincitrice in serata per 3-0 contro l'Atalanta. Il Napoli arriva al match contro la Roma, invece, dopo aver superato la Fiorentina.