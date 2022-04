Roma, Mourinho: "Sono andato al murale per il mio amico Diego. Lo farò ogni volta che tornerò a Napoli"

TuttoNapoli.net

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha così parlato a DAZN prima della partita in casa del Napoli: "Sarà difficile ripeterci ma non abbiamo altre soluzioni, ogni punto che ci giochiamo in campionato è importante e tra due settimane arriva la semifinale di Conference. Siamo positivi e abbiamo fiducia nella panchina, c'è gente motivata"

Giocate per il 5° posto?

"La Juventus è troppo forte per lasciare la sua posizione, giochiamo per posti dal quinto all'ottavo e oggi ci servono punti".

Ieri ha omaggiato il murales di MaradonaRo.

"Non c'entra col calcio, con l'uomo, un mio amico. Ogni volta che tornerò a Napoli farò lo stesso, andare a Buenos Aires mi è difficile".