Romano annuncia: “Osimhen e il Napoli non hanno accordi con nessun club per la cessione”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen ad oggi - non ha un accordo con nessuna squadra per il prossimo anno. Tantomeno il Napoli. Ad annunciarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, nel corso di una diretta streaming su Sos Fanta.

Al momento, il nigeriano, il suo agente ed il Napoli non sanno quale sarà la sua prossima squadra e il club che pagherà la clausola rescissoria. Quel che è certo - sostiene Romano - è che il bomber azzurro al 99% andrà via dal Napoli in estate.