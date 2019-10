Salisburgo-Napoli, preview e probabili formazioni: possibile attacco rapido, Insigne verso l'esclusione?

di Antonio Gaito - Il Napoli alla conquista della Red Bull Arena. La squadra di Ancelotti è attesa da un bivio importante della propria stagione, affrontando lo scontro diretto col Salisburgo per il secondo posto nel raggruppamento. Il compito non è dei più semplici perché il Napoli affronta la seconda gara più difficile del girone, seconda solo a quella che si giocherà ad Anfield, per i numeri pazzeschi in casa degli austriaci: il Salisburgo in casa non perde da 19 gare europee e di queste ne ha vinte 15 (di cui nove nelle ultime 10 e tutte le ultime sei). Di contro il Napoli in questi anni ha accentuato la tendenza Champions nelle difficoltà esterne: solo due punti nelle trasferte della scorsa fase a gironi e non vince fuori casa da otto gare di Champions (l'ultima a Lisbona col Benfica).

LE ULTIME SUL SALISBURGO - Marsch dovrebbe confermare l'undici tipo visto nelle prime due gare con il dubbio legato alla prima punta, visto che la stellina Haaland sta impressionando in Champions ed è favorito su Daka. Per il resto nel 4-4-2 - ma che è più che altro un 4-2-4 - Minamino e Szoboszlai saranno gli esterni iper-offensivi con Mwepu e Junuzovic al centro. In difesa Kristensen a destra, il capitano Ulmer a sinistra , ed al centro la coppia Wober-Onguene.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Ancelotti deve fare a meno di Mario Rui, Ghoulam e Maksimovic. In difesa quindi Di Lorenzo dovrebbe essere confermato a sinistra con Malcuit a destra ed al centro Manolas-Koulibaly. A centrocampo con Callejon, Allan e Fabian potrebbe esserci Zielinski a sinistra e non Insigne. In attacco torna Mertens e per affiancarlo Lozano è leggermente avanti su Insigne e Milik per caratteristiche, volendo puntare con due giocatori rapidi sull'attacco alla profondità alle spalle della difesa altissima degli austriaci che saranno costantemente in pressione.

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Hwang, Haaland. All. Marsch

Ballottaggi: Haaland-Daka 55%-45%

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

Ballottaggi: Lozano-Milik 51%-49%, Zielinski-Insigne 60%-40%

ARBITRO: Turpin (Francia)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net dai nostri inviati