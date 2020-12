Scontro Auriemma-Mughini su Maradona: dibattito infuocato a Tiki Taka

“Anche in guerra si rende onore al nemico caduto, tu hai gettato veleno su un evento luttuoso”. Raffaele Auriemma attacca così Giampiero Mughini, durante il programma Tiki Taka, dopo le parole di quest’ultimo successive alla scomparsa di Maradona, con Mughini che aveva durante criticato il Maradona uomo.

Ad Auriemma Mughini ha così replicato: “Qualcuno mi accusa di mancare di rispetto ad una capitale della cultura come Napoli, è grottesco. Le parole non beatificanti dsu Diego le ho pronunciate perché ho sentito dire che poteva permettersi tutto, era una provocazione. Si è detto anche che il gol di mano era una provocazione, per me è una porcata. Mi sono limitato a dire che la vita di quest’uomo non è stata di certo un capolavoro. L’autodistruzione è una delle giocate che gli è riuscita meglio”.