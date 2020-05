Scontro con le tv: Sky non paga sesta rata da 130mln e si andrà in tribunale

Sky vuole lo sconto per la sesta rata da 130 milioni (come accaduto in Bundesliga), per questo la questione verrà risolta in tribunale. Come prevedibile. In giornata verrà recapitato a Sky un decreto ingiuntivo per non aver rispettato il versamento dell'ultima rata come previsto dai contratti in essere. All’ultimatum di ieri, Sky non ha replicato con una lettera impegnativa di pagamento imminente. La partita si trasferisce ufficialmente dal campo in tribunale. Vedremo come andrà a finire.