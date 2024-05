Serie A, date e orari dell'ultima giornata: Napoli e Torino in contemporanea

La Lega Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato gli orari dell'ultima giornata di campionato, quella che definirà la classifica finale

La Lega Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato gli orari dell'ultima giornata di campionato, quella che definirà la classifica finale e dirà quale delle squadre in corsa retrocederà insieme a Sassuolo e Salernitana. La sfida fra Cagliari e Fiorentina, grazie anche alla salvezza già raggiunta dai sardi, è stata anticipata al giovedì per permettere ai viola di prepararsi al meglio alla finale di Conference League in programma mercoledì 29 maggio.

Per quanto riguarda il Napoli, che ha ancora speranze europee se la Fiorentina vince la Conference League, la sfida col Lecce è stata fissata la domenica alle 18, in contemporanea con Atalanta-Torino, visto che i granata contendono l'ultimo posto in Europa ai partenopei. Di seguito il quadro completo.

38^ GIORNATA

23/05/2024 Giovedì 20.45 Cagliari-Fiorentina

24/0502024 Venerdì 20.45 Genoa-Bologna

25/05/2024 Sabato 18.00 Juventus-Monza

25/05/2024 Sabato 20.45 Milan-Salernitana

26/05/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Torino

26/05/2024 Domenica 18.00 Napoli-Lecce

26/05/2024 Domenica 20.45 Empoli-Roma

26/05/2024 Domenica 20.45 Frosinone-Udinese

26/05/2024 Domenica 20.45 Hellas Verona-Inter

26/05/2024 Domenica 20.45 Lazio-Sassuolo